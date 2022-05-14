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Британія не прагне змінити режим у Росії. Її вже ослабив Путін, - Трасс

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Лондон, Субота 14 травня 2022 13:59
Британія не прагне змінити режим у Росії. Її вже ослабив Путін, - Трасс Фото: глава МЗС Британії Ліз Трас (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Великобританії не прагне змінити режим у Росії. Глава Кремля Володимир Путін рішенням вторгнутися в Україну сам ослабив свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Британії Ліз Трас, яку цитує Daily Express.

"Ми не прагнемо зміни режиму в Москві. Але дозвольте бути відвертою: ослаблена Росія - це наслідок рішення Путіна розпочати необґрунтоване вторгнення. Ми хочемо остаточного припинення конфлікту зі скутою Росією", - сказала вона.

Вона зазначила, Путін грає на тому, що бажання вільного світу зупинити його не може зрівнятися з його рішучістю поставити Україну на коліна.

"Ми довели, що Росія помилялася, і будемо робити це знову. Тепер зрозуміло, що Путін не може зламати і не зламає чи підпорядкує Україну. Але треба йти далі - стратегічним і моральним імперативом для всіх нас є перемога України" - підкреслила Трасс.

Своєю чергою вона закликала союзників зробити більше, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно: від важкої зброї, як-от танки та літаки, до боєприпасів та інших постачань.

Глава МЗС Британії додала, що її країна зараз співпрацює з Польщею через спільну комісію з метою оснащення України зброєю стандарту НАТО.

"Ми також повинні продовжувати морити голодом путінську машину для фінансування війни, накладаючи санкції на більшу кількість тих, хто фінансує його агресію, від олігархів і банків до енергетики, золота та сфери послуг, а також невпинно посилювати тиск, доки путінські війська залишаються в Україні" - резюмувала Трасс.

Нагадаємо, вчора уряд Великобританії для посилення тиску на російського президента Володимира Путіна ввів санкції проти його ймовірної коханки Аліни Кабаєвої, а також родичів і колишньої дружини за розв'язану Росією війну проти України.

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