ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відсторонення Путіна від влади-єдиний спосіб захистити захід від погроз Кремля, - МЗС Литви

Новость на русском →
Вільнюс, Вівторок 10 травня 2022 10:09
Відсторонення Путіна від влади-єдиний спосіб захистити захід від погроз Кремля, - МЗС Литви Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr com mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади є єдиним способом захистити захід і його союзників від майбутніх загроз з боку Кремля.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"З нашої точки зору, до того моменту, коли нинішній режим не буде перебувати при владі, навколишні його країни будуть певною мірою перебувати в небезпеці. Не тільки Путін, але і весь режим, тому що, знаєте, можна змінити Путіна, можна змінити його оточення, але на його місце може прийти інший Путін", - сказав Ландсбергіс.

Він додав, що поки існує путінський режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні його країни знаходяться в небезпеці.

"І якщо щось і було доведено тим, хто сумнівався в цьому після 2008 року в Грузії в 2014 році, коли почалася Перша війна в Україні, так це те, що Росія-агресивна Країна. Це абсолютно ясно", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Ландсбергіс висловився щодо країн, які виступають проти ембарго на російську нафту.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Литва Війна Росії проти України
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні