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Захід України накриють дощі та град, в інших регіонах - високий рівень пожежної небезпеки

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 08:50
Захід України накриють дощі та град, в інших регіонах - високий рівень пожежної небезпеки Фото: на заході України йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження у західних областях. В північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Завтра у західних областях вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівеньнебезпечності, жовтий). В більшості областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, в Україні від початку тижня сильна спека, температура повітря досягає +36 градусів. Зокрем, у Києві оновлено два температурних рекорди.

Нагадаємо, в Україні сьогодні утримається спекотна погода.

Зазначимо, на цьому тижні щільна хмара пилу з пустелі Сахара накрила більшу частину південно-східної Європи. У поєднанні зі спекою ця хмара може спричиняти зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.

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