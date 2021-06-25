ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спека та грозові дощі: якою сьогодні буде погода в Україні

Новость на русском →
П'ятниця 25 червня 2021 08:00
Спека та грозові дощі: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: в Україні сьогодні спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні утримається спекотна погода. Так само, як і в попередні дні, подекуди прогнозують дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Протягом дня в Україні утримається спекотна погода. Температура повітря прогріється до +33-35 градусів в усіх областях.

Попри спеку, синоптики прогнозують дощі в західних областях, а також в Миколаївській, Одеській областях та в Криму.

Дощі у вказани регіонах будуть супроводжуватися грозами.

Спека та грозові дощі: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Києві

У столиці сьогодні також буде спекотно. Натомість опадів не очікується.

Температура повітря вдень прогріється до +32-34 градусів. Вночі температура максимально опуститься до +20 градусів.

Спека та грозові дощі: якою сьогодні буде погода в Україні

РБК-Україна писало, коли спаде спека в Україні.

Нагадаємо, у Києві з початку літа встановлено температурні рекорди. У середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27 градуса тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун