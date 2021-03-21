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У Карпатах сьогодні можуть зійти лавини

Новость на русском → Карпати, Неділя 21 березня 2021 08:16
У Карпатах сьогодні можуть зійти лавини Фото: рятувальники у Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні, 21 березня, можливе сходження лавин. У горах спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека.

Про це попередила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Лавини можуть зійти у горах на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Сьогодні у цих областях прогнозують до +7 градусів тепла.

Синоптики оголосили третій рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, 11 березня у Карпатах зійшла велика лавина. Сходження лавини сталося на території Національного природного парку "Синевир".

Крім того, вчора Карпати засипало снігом. Наприклад, на горі Піп Іван шар снігового покриву сягав 20 сантиметрів.

Напередодні снігопад накрив і Київ, через що на деяких вулицях столиці утворилися затори.

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