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Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України, - Борис Джонсон

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Велиикобритания, Вівторок 08 березня 2022 20:51
Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України, - Борис Джонсон Фото: Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Захід підготує для відновлення України аналог "плану Маршалла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як повідомив Борис Джонсон після зустрічі з лідерами Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина), було досягнуто згоди про створення "плану Маршалла" для відновлення України.

"Було досягнуто згоди на необхідність показати народу України зараз, що щоб не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде відновлена і захищена. У нас буде "план Маршалла" для відновлення України", - сказав Джонсон.

Він додав, що Великобританія зараз робить все можливе, щоб допомогти Україні. А ось Путіну варто було б зрозуміти, що його агресія проти України "не окупається".

"Зрозуміло, що російське вторгнення в Україну йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки в інтересах людства і світу, але і в інтересах Путіна, якби він відступив і вивів війська", - зазначив Джонсон.

Що таке "план Маршалла"

Це програма допомоги Європі, яка була запущена після Другої світової війни. План був придуманий і запущений в 1947 році американським секретарем Джорджем К. Маршаллом.

Завдяки цьому плану відновлювалася зруйнована війною економіка Європи. Були усунені торгові бар'єри, була проведена модернізація індустрії європейських держав.

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