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Якщо Захід хоче зупинити війну в Україні, він має закрити наше небо, - Єрмак

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Київ, Неділя 27 березня 2022 12:43
Якщо Захід хоче зупинити війну в Україні, він має закрити наше небо, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо західні країни хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше, то вони мають закрити небо над нашою країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram.

"Росіяни ведуть війну по всій території України. І якщо західні партнери справді хочуть її зупинити якнайшвидше, як це декларують, то вони мають закрити наше небо. Це унеможливить бомбардування наших міст, громадянської інфраструктури", - заявив Єрмак.

Він також повідомив, що українська влада чекає відповіді від партнерів про бойові літаки, але її досі немає.

"Однак у нас є стриманий оптимізм у певних питаннях щодо наших інтересів", - додав Єрмак.

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Андрій Єрмак Війна Росії проти України
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