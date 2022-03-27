Если Запад хочет остановить войну в Украине, он должен закрыть наше небо, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если западные страны хотят завершить войну в Украине как можно скорее, то они должны закрыть небо над нашей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram .

"Россияне ведут войну на всей территории Украины. И если западные партнеры действительно хотят ее остановить как можно скорее, как это декларируют, то они должны закрыть наше небо. Это исключит возможность бомбардировки наших городов, гражданской инфраструктуры", - заявил Ермак.

Он также сообщил, что украинские власти ждут ответа от партнеров о боевых самолетах, но его до сих пор нет.

"Однако у нас есть сдержанный оптимизм в определенных вопросах, касающихся наших интересов", - добавил Ермак.