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Если Запад хочет остановить войну в Украине, он должен закрыть наше небо, - Ермак

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 12:43
Если Запад хочет остановить войну в Украине, он должен закрыть наше небо, - Ермак Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если западные страны хотят завершить войну в Украине как можно скорее, то они должны закрыть небо над нашей страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

"Россияне ведут войну на всей территории Украины. И если западные партнеры действительно хотят ее остановить как можно скорее, как это декларируют, то они должны закрыть наше небо. Это исключит возможность бомбардировки наших городов, гражданской инфраструктуры", - заявил Ермак.

Он также сообщил, что украинские власти ждут ответа от партнеров о боевых самолетах, но его до сих пор нет.

"Однако у нас есть сдержанный оптимизм в определенных вопросах, касающихся наших интересов", - добавил Ермак.

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