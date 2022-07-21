У ЦРУ назвали втрати російської армії у війні проти України
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні", — заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.
Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нових втратах російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 200 окупантів.
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