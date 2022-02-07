Юкнявічене під час з'їзду "УДАРу": без свободи України не буде свободи у всієї Європи

Європа - це більше, ніж просто ЄС. І Україна сьогодні знаходиться у самому центрі пошуків об’єднаної Європи. Без свободи України не буде свободи у всієї Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті Раси Юкнявічене у відеозверненні до делегатів з’їзду "УДАРу Віталія Кличка".

"Європа - це більше, ніж просто ЄС. Наше покоління має завершити розпочату роботу з об’єднання демократії, подолання диктатур у Європи, протистояння спробам знову і знову розмежувати карти держав. Україна сьогодні знаходиться в самому центрі пошуків об’єднаної Європи. Без вашої сили ми не досягнемо успіху. Без вашої свободи не буде свободи у всієї Європи", - наголосила Раса Юкнявічене.

Юкнявічене назвала партійців "УДАРу" "лідерами України, які пишуть історію майбутнього демократичної та єдиної Європи". І побажала "УДАРу" та всій Україні наполегливості, відповідальності та сили.

Відеозвернення до "УДАРу Віталія Кличка" з нагоди з’їзду надіслали також голова Європейської ради 2014-2019 років Дональд Туск, діючий федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, багаторічний голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок, депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Тільман Кубан та інші.