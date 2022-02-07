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Юкнявічене під час з'їзду "УДАРу": без свободи України не буде свободи у всієї Європи

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 14:56
Юкнявічене під час з'їзду "УДАРу": без свободи України не буде свободи у всієї Європи Фото: віце-президент EPP у Європарламенті Раса Юкнявічене (gov.md)
Автор: Наталія Гурковська

Європа - це більше, ніж просто ЄС. І Україна сьогодні знаходиться у самому центрі пошуків об’єднаної Європи. Без свободи України не буде свободи у всієї Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті Раси Юкнявічене у відеозверненні до делегатів з’їзду "УДАРу Віталія Кличка".

"Європа - це більше, ніж просто ЄС. Наше покоління має завершити розпочату роботу з об’єднання демократії, подолання диктатур у Європи, протистояння спробам знову і знову розмежувати карти держав. Україна сьогодні знаходиться в самому центрі пошуків об’єднаної Європи. Без вашої сили ми не досягнемо успіху. Без вашої свободи не буде свободи у всієї Європи", - наголосила Раса Юкнявічене.

Юкнявічене назвала партійців "УДАРу" "лідерами України, які пишуть історію майбутнього демократичної та єдиної Європи". І побажала "УДАРу" та всій Україні наполегливості, відповідальності та сили.

Відеозвернення до "УДАРу Віталія Кличка" з нагоди з’їзду надіслали також голова Європейської ради 2014-2019 років Дональд Туск, діючий федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, багаторічний голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок, депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Тільман Кубан та інші.

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Також на XXV з’їзді "УДАРу" команда презентувала економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток", який запропонувала вже сьогодні використовувати всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України.

Крім того, з’їзд партії "УДАР Віталія Кличка" висунув кандидата у депутати Верховної ради по 206 округу - голову Чернігівської обласної організації партії "УДАР", секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака.

Також на з’їзді на запрошення лідера "УДАРу" Віталія Кличка виступив колишній президент України Петро Порошенко.

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Віталий Кличко
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