Зі сторони України не йде жодної загрози, - Петтерінг у зверненні до "УДАРу" Кличка

Голова комітету Європарламенту у закордонних справах від Християнсько-демократичного союзу, президент Європарламенту у 2007-2009 роках Ганс-Герт Петтерінг надіслав звернення до лідера "УДАРу" Віталія Кличка та делегатів XXV з’їзду партії. Європа має не лише висловлювати Україні підтримку, але й надати конкретну допомогу.

"Більш ніж 100 тис. російських солдатів стоять на вашому східному кордоні. І, як здається, інші російські підрозділи збираються на інших кордонах вашої країни, зі сторони Білорусі. Це виклик та загроза не лише для України, а й для всієї Європи. Ми не можемо допустити, щоб змінилися кордони Європи, щоб для Європи виникла нова загроза. Захід, а саме НАТО та Євросоюз, зокрема моя країна Німеччина, мають стояти на стороні громадян України, на вашій стороні. Звісно, ми маємо виразити вам словами свою солідарність. Але також надати конкретну допомогу: політичну, дипломатичну, а там, де необхідно, і військову разом зі зброєю, щоб ваша свобода була захищеною", - сказав у своєму зверненні Ганс-Герт Петтерінг.

Він як колишній президент Європарламенту запевнив, що підтримує Україну, а також "УДАР", який розділяє європейські цінності.

"Зі сторони України не йде жодної загрози. Ви хочете йти шляхом свободи. Ви хочете йти шляхом демократії. І ви хочете миру. Тому Захід, країни Європейського Союзу, європейські інституції повинні вас підтримати. І я, як колишній президент Європейського парламенту, хочу сказати: ми підтримуємо вас у ваших цінностях. І я вдячний за те, що "УДАР" розділяє з нами наші цінності, також з моєю партією Християнсько-демократичний союз у Німеччині, з Фондом Конрада Аденауера. Я хочу вас запевнити, що ми разом зможемо захистити мирним шляхом ці цінності: людську гідність, свободу, демократію, правову державу", - зазначив екс-голова Європарламенту.

Він також висловив побажання "УДАРу" щоб з’їзд партії став символом та сигналом свободи, самоідентифікації та миру.

Відеозвернення до "УДАРу Віталія Кличка" з нагоди з’їзду надіслали також голова Європейської ради 2014-2019 років Дональд Туск, діючий федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, багаторічний голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок, віце-президент Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті Раса Юкнявічене, депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Тільман Кубан та інші.