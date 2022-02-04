Порошенко закликав до єдності усі демократичні сили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика під час виступу на з’їзді партії "УДАР".

"І якщо зараз весь світ об’єднався, якщо під лідерством наших партнерів ми об’єдналися, чому Україна всередині не об’єднана? Від нас чекають посилення держави", - наголошує Петро Порошенко.

За словами політика, зараз ключовим пріоритетом має стати підтримка безпеки.

"І саме тому наша фракція наполягає разом з нашими партнерами по демократичній коаліції на позачерговому засіданні парламенту для того, що були внесені необхідні зміни до бюджету і різко збільшене фінансування Збройних сил України - щодо збільшення грошового забезпечення, щодо підтримки територіальних громад включно з Київською громадою для фінансового забезпечення і спільного фінансування територіальної оборони. Як і збільшення Державного оборонного замовлення, і створення стратегічних резервів, і співпраця з міжнародними партнерами. Бо це є найкоротший шлях до миру. Саме так ми можемо зберегти мир, не давши Путіну напасти", - наголосив Порошенко.

Він також подякував "УДАР" за потужну підтримку територіальної оборони в місті Києві.

"Ми - державники. І ми розуміємо, що в умовах такої зовнішньої загрози ми всі маємо вгамувати політичні амбіції, політичні пристрасті, зменшити градус внутрішньополітичного протистояння і об’єднатися для захисту держави. Ми здатні це зробити", - резюмує Порошенко. -