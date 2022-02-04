ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко закликав до єдності усі демократичні сили

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 15:20
Порошенко закликав до єдності усі демократичні сили Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі демократичні сили до об’єднання навколо захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика під час виступу на з’їзді партії "УДАР".

"І якщо зараз весь світ об’єднався, якщо під лідерством наших партнерів ми об’єдналися, чому Україна всередині не об’єднана? Від нас чекають посилення держави", - наголошує Петро Порошенко.

За словами політика, зараз ключовим пріоритетом має стати підтримка безпеки.

"І саме тому наша фракція наполягає разом з нашими партнерами по демократичній коаліції на позачерговому засіданні парламенту для того, що були внесені необхідні зміни до бюджету і різко збільшене фінансування Збройних сил України - щодо збільшення грошового забезпечення, щодо підтримки територіальних громад включно з Київською громадою для фінансового забезпечення і спільного фінансування територіальної оборони. Як і збільшення Державного оборонного замовлення, і створення стратегічних резервів, і співпраця з міжнародними партнерами. Бо це є найкоротший шлях до миру. Саме так ми можемо зберегти мир, не давши Путіну напасти", - наголосив Порошенко.

Він також подякував "УДАР" за потужну підтримку територіальної оборони в місті Києві.

"Ми - державники. І ми розуміємо, що в умовах такої зовнішньої загрози ми всі маємо вгамувати політичні амбіції, політичні пристрасті, зменшити градус внутрішньополітичного протистояння і об’єднатися для захисту держави. Ми здатні це зробити", - резюмує Порошенко. -

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США