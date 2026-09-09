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"Поощрение к спорту - это выход": Грот рассказал, как M13 помогает ветеранам после фронта

19:03 09.09.2026 Ср
2 мин
Почему обычного зала мало и какое окружение действительно возвращает раненых бойцов к жизни
aimg Юлия Акимова aimg Анна Шиканова
Ветеран ССО и основатель M13 Артем Грот (M13 FIGHTS)

Ветеран ССО и основатель M13 Артем Грот считает спорт одним из ключевых инструментов адаптации военных по возвращении из войны.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Грота, для ветеранов важно не только иметь доступ к тренировочному процессу, но и попасть в среду людей с подобным опытом.

"Лекарство от этого - спорт. Поощрение к национальному спорту - это выход", - сказал Грот, комментируя проблемы накопившейся усталости и демотивации после длительных боевых действий.

В то же время он подчеркнул, что одного спортивного зала недостаточно для полноценной реабилитации.

"Самое важное - это среда, как она построена внутри, которые вокруг окружают, вот это нужно создавать", - отметил ветеран.

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Проект M13 также помогает военным с ранениями и ампутациями находить соответствующие спортивные направления. Среди дисциплин для реабилитации: бразильское джиу-джитсу, плавание, бугурт, бокс и другие виды спорта.

По словам Грота, у M13 регулярно выступают спортсмены с ампутациями, хотя найти для них равных соперников бывает сложно.

Он также отметил общую низкую вовлеченность ветеранов в регулярные тренировки, несмотря на наличие многочисленных инициатив.

"Очень много спортивных инициатив, не только вокруг нас, а вообще в целом по стране, они есть. Но видишь психологию за определенное время... Самое важное - это среда", - подытожил Грот, добавив, что такие мероприятия должны стать основой новой ветеранской культуры.

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