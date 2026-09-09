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"Заохочення до спорту - це вихід": Грот розповів, як M13 допомагає ветеранам після фронту

19:03 09.09.2026 Ср
2 хв
Чому звичайного залу замало і яке оточення насправді повертає поранених бійців до життя
aimg Юлія Акимова aimg Анна Шиканова
Ветеран ССО та засновник M13 Артем Грот (M13 FIGHTS)

Ветеран ССО та засновник M13 Артем Грот вважає спорт одним із ключових інструментів адаптації військових після повернення з війни.

Про це він розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Грота, для ветеранів важливо не лише мати доступ до тренувального процесу, а й потрапити у середовище людей зі схожим досвідом.

“Ліки від цього - спорт. Заохочення до національного спорту - це вихід”, - сказав Грот, коментуючи проблеми накопиченої втоми та демотивації після тривалих бойових дій.

Водночас він наголосив, що самого лише спортивного залу недостатньо для повноцінної реабілітації.

“Найважливіше - це середовище, як воно побудовано всередині, які люди навколо оточують, от це потрібно створювати”, - зазначив ветеран.

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Проєкт M13 також допомагає військовим із пораненнями та ампутаціями знаходити відповідні спортивні напрямки. Серед дисциплін для реабілітації: бразильське джиу-джитсу, плавання, бугурт, бокс та інші види спорту.

За словами Грота, у M13 регулярно виступають спортсмени з ампутаціями, хоча знайти для них рівних суперників буває складно.

Він також відзначив загальну низьку залученість ветеранів до регулярних тренувань, попри наявність численних ініціатив.

“Дуже багато спортивних ініціатив, не тільки навколо нас, а взагалі в цілому по країні, вони є. Але бачиш психологію за певний час… Найважливіше - це середовище”, - підсумував Грот, додавши, що такі заходи мають стати основою нової ветеранської культури.

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