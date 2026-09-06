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Ринг на воде и золотой АК-47: как прошел турнир военных M13 FIGHTS в Киеве (фото)

11:04 06.09.2026 Вс
3 мин
Уникальная локация превратила традиционные соревнования среди военных и ветеранов в зрелищное шоу
aimg Юлия Акимова
Ринг на воде и золотой АК-47: как прошел турнир военных M13 FIGHTS в Киеве (фото) Военные соревновались на ринге прямо на Днепре (фото: РБК-Украина)
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В Киеве прошел очередной турнир лиги кулачных боев от бойцовского клуба M13 FIGHTS. Украинские военные и ветераны соревновались между собой, чтобы определить, кто лучший боец на ринге.

О том, как прошел шестой турнир M13 FIGHTS - в материале РБК-Украина.

Ринг на воде и десяток боев: как проходил турнир

На этот раз турнир решили провести под открытым небом на барже, которую пришвартовали к речному вокзалу в историческом центре Киева. На ней выстроили ринг и подиум, по которому бойцы проходили под аплодисменты зрителей.

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Самих военных доставляли к барже на лодках.

Всего турнир состоял из десятка боев, первый из которых устроили в настоящих рыцарских доспехах.

Ринг на воде и золотой АК-47: как прошел турнир военных M13 FIGHTS в Киеве (фото)Турнир M13 FIGHTS прошел в Киеве (фото: РБК-Украина)

Каждый бой должен был состоять только из трех раундов, но многие военные клали своих соперников на лопатки еще во время первого.

А первый бой из трех раундов зрители увидели уже ближе к середине турнира.

Турнир M13 FIGHTS прошел в Киеве (фото: РБК-Украина)

Титульный бой: "Лавруха" снова стал победителем M13 FIGHTS

Титульный бой состоялся в конце турнира - свое звание лучшего на ринг вышел защитить боец 1 корпуса НГУ "Азов" Владислав Лавриненко с позывным "Лавруха".

Ринг на воде и золотой АК-47: как прошел турнир военных M13 FIGHTS в Киеве (фото)

Владислав Лавриненко на шестом турнире M13 FIGHTS (фото: РБК-Украина)

Он провел все три раунда, показывая мастерство и выдержку в каждом.

В итоге, во время третьего раунда соперник получил нокдаун и сам отказался продолжать.

Таким образом "Лавруха" защитил свой титул и снова стал победителем турнира M13 FIGHTS, в очередной раз получив главный приз - золотой автомат АК-47.

Свою победу он посвятил побратимам.

"Я буду бороться, пока последний побратим не выйдет из российского плена", - сказал Владислав Лавриненко.

Турнир M13 FIGHTS прошел в Киеве 5 сентября (фото: РБК-Украина)

Что известно о M13 FIGHTS

M13 FIGHTS - это ветеранская лига кулачных боев и контактных единоборств, начатая в 2025 году военным мотоклубом MEMORIA MMC по инициативе ветерана ССО Артема Грота.

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Проект действует как благотворительная и социальная платформа для психологической реабилитации, укрепления боевого братства и сбора средств на нужды украинских спецподразделений.

Особенность лиги состоит в том, что участие в турнирах принимают исключительно военнослужащие и ветераны российско-украинской войны, в том числе защитники с ранениями, ампутациями или после плена.

Основной дисциплиной являются зрелищные бои на голых кулаках, однако программа соревнований также дополняется поединками по правилам традиционного бокса, кикбоксинга K-1, джиу-джитсу и даже средневековых рыцарских боев.

M13 FIGHTS является спортивным направлением более широкого ветеранского сообщества M13, куда также входят тренировочно-восстановительные пространства, школа стрелковой подготовки и бизнес-хаб.

Благодаря сочетанию байкерской эстетики и военной культуры лига формирует уникальный формат мероприятий, где главный акцент делается на непреклонном характере, уважении и поддержке побратимов.

Напомним, что 26 апреля турнир M13 FIGHTS прошел в Хмельницком.

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