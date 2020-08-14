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Заочні справи по Майдану та захопленню Криму зупинені: названа причина

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 08:24
Заочні справи по Майдану та захопленню Криму зупинені: названа причина
Фото: Революція Гідності (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черниш

Ключовою умовою для заочного процесу є оголошення фігуранта справи в міжнародний розшук

Заочне засудження колишнього президента Віктора Януковича на даний момент залишається єдиною гучною справою, проведеною за спецпроцедурою. За шість років винесено лише близько сотні заочних вироків проти бойовиків "ЛНР" і "ДНР", кримських суддів і двох російських чиновників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зламаний механізм: чому в Україні не запрацювало заочне правосуддя".

Ключовою умовою для заочного процесу є оголошення фігуранта справи в міжнародний розшук. Джерела видання в Офісі генпрокурора пояснили, що проблема в тому, що різні судді по-різному трактують фразу про необхідність "міжнародного розшуку" підозрюваного.

Частина суддів каже, що Інтерпол відмовляється допомагати Україні в пошуку екс-чиновників, пов'язаних зі злочинами під час Євромайдану і російською агресією на Донбасі і в Криму.

Інші судді вважають, що постанови слідчого про оголошення розшуку такого цілком достатньо, а як і ким він далі реалізується - інше питання.

В Офісі генпрокурора вважають, що використання заочки зараз дійсно "вкрай неефективно" саме через відсутність в Кримінально процесуальному кодексі чіткого визначення поняття "міжнародний розшук".

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань планує провести спецрозслідування щодо колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут".

Зазначимо, у Луганській області затримали одного з ключових організаторів "референдуму".

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