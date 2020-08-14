Заочные дела по Майдану и захвату Крыма остановлены: названа причина

Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)

Ключевым условием для заочного процесса является объявление фигуранта дела в международный розыск

Заочное осуждение бывшего президента Виктора Януковича на данный момент остается единственным громким делом, проведенным по спецпроцедуре. За шесть лет вынесено только около сотни заочных приговоров против боевиков "ЛНР" и "ДНР", крымских судей и двух российских чиновников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сломанный механизм: почему в Украине не заработало заочное правосудие".

Ключевым условием для заочного процесса является объявление фигуранта дела в международный розыск. Источники издания в Офисе генпрокурора объяснили, что проблема в том, что разные судьи по-разному трактуют фразу про необходимость "международного розыска" подозреваемого.

Часть судей говорит, что Интерпол отказывается помогать Украине в поиске экс-чиновников, связанных с преступлениями во время Евромайдана и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.

Другие судьи считают, что постановления следователя об объявлении такого розыска вполне достаточно, а как и кем он дальше реализуется - другой вопрос.

В Офисе генпрокурора считают, что использование заочки сейчас действительно "крайне неэффективно" именно из-за отсутствия в Уголовно процессуальном кодексе четкого определения понятия "международный розыск".

Напомним, Государственное бюро расследований планирует провести спецрасследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут".

Отметим, в Луганской области задержали одного из ключевых организаторов "референдума".