Слишком высок, оптимален или недостаточен: украинцы изменили мнение об уровне мобилизации

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в марте 2024 года, 25% респондентов отметили, что большинство из их окружения пытаются избегать мобилизации, в то же время 47% сообщили, что некоторые из знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными. этом 10% заявили, что их знакомые в большинстве своем готовы к мобилизации.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2024 года 30% респондентов заявили, что уровень мобилизации достаточный. Считали его слишком высоким 19%. Относительное большинство украинцев (36%) оценивали уровень мобилизации как недостаточный.