Занадто високий, оптимальний чи недостатній: українці змінили думку щодо рівня мобілізації

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова в березні 2024 року, 25% респондентів зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації, водночас 47% повідомили, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими. При цьому 10% заявили, що їхні знайомі здебільшого готові до мобілізації.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2024 року 30% респондентів заявили, що рівень мобілізації достатній. Вважали його занадто високим 19%. Відносна більшість українців (36%) оцінювали рівень мобілізації як недостатній.