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Слишком рано говорить о размещении войск в Украине, - глава МИД Испании

Понедельник 17 февраля 2025 18:47
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Слишком рано говорить о размещении войск в Украине, - глава МИД Испании Фото: Хосе Мануэль Альбарес считает преждевременным обсуждение отправки войск (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас рано обсуждать отправку войск в Украину. Он акцентировал внимание к необходимости достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Испания заявила, что "еще слишком рано" говорить о размещении своих войск в Украине. В понедельник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что в условиях текущего конфликта "целью дипломатии должно быть достижение мира".

Он добавил, что когда мир будет достигнут, нужно определить, какие условия для этого необходимы, включая возможное развертывание войск.

"Когда мы говорим о размещении вооруженных сил, важно понимать, какой будет их миссия, кто их отправит, под каким флагом и с каким мандатом", - заявил Альбарес после встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

В то же время Великобритания выразила готовность направить солдат на Украину в качестве миротворческих сил, если возникнет такая необходимость, с целью усилить безопасность.

Германия также считает вопрос отправки войск "преждевременными" указывая, что необходимо дождаться установления мира и прояснения ситуации.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны направить свои войска в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.

Ранее министр обороны США исключил возможность участия американских войск в миротворческой миссии, но недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что это может стать реальностью. В то же время Вашингтон подчеркивает необходимость привлечения европейских миротворцев.

По данным издания Welt, Европа может отправить до 25 тысяч миротворцев в Украину. 15 февраля The Associated Press сообщало, что страны Европы активно работают над планом размещения миротворческих сил на украинских территориях.

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