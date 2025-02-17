Слишком рано говорить о размещении войск в Украине, - глава МИД Испании
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас рано обсуждать отправку войск в Украину. Он акцентировал внимание к необходимости достижения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Испания заявила, что "еще слишком рано" говорить о размещении своих войск в Украине. В понедельник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что в условиях текущего конфликта "целью дипломатии должно быть достижение мира".
Он добавил, что когда мир будет достигнут, нужно определить, какие условия для этого необходимы, включая возможное развертывание войск.
"Когда мы говорим о размещении вооруженных сил, важно понимать, какой будет их миссия, кто их отправит, под каким флагом и с каким мандатом", - заявил Альбарес после встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.
В то же время Великобритания выразила готовность направить солдат на Украину в качестве миротворческих сил, если возникнет такая необходимость, с целью усилить безопасность.
Германия также считает вопрос отправки войск "преждевременными" указывая, что необходимо дождаться установления мира и прояснения ситуации.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны направить свои войска в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.
Ранее министр обороны США исключил возможность участия американских войск в миротворческой миссии, но недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что это может стать реальностью. В то же время Вашингтон подчеркивает необходимость привлечения европейских миротворцев.
По данным издания Welt, Европа может отправить до 25 тысяч миротворцев в Украину. 15 февраля The Associated Press сообщало, что страны Европы активно работают над планом размещения миротворческих сил на украинских территориях.
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