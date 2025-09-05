ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

По заказу контрафактных товаров Apple - штраф 17 тыс. гривен и конфискация товара

Пятница 05 сентября 2025 11:46
UA EN RU
По заказу контрафактных товаров Apple - штраф 17 тыс. гривен и конфискация товара Фото: суд оштрафовал украинца за заказ подделок Apple из Китая (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Суд во Львове оштрафовал мужчину за нарушение таможенных правил при получении почтовой отправки из Китая. В посылке обнаружили несколько комплектов поддельных наушников и зарядные устройства Apple.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление.

Галицкий районный суд Львова 2 сентября 2025 под председательством судьи Ольги Павлюк рассмотрел дело в отношении Даниила Полунина. Его привлекли к административной ответственности за нарушение таможенных правил, предусмотренное ст.476 Таможенного кодекса Украины.

Что известно о деле

Инцидент произошел 3 июня, когда работники Львовской таможни проверяли международную почтовую отправку из Китая.

В посылке на имя Полунина обнаружили 7 комплектов наушников с маркировкой "Earphone 2nd Generation with MagSafe Charging Case" и 5 комплектов зарядных устройств "USB-C 20W Power Adapter, USB-C to Lightning Cable". Товары не были скрыты, но вызывали сомнения в их подлинности.

Экспертиза с участием представителя Apple Inc. подтвердила, что продукция является подлогом и нарушает права интеллектуальной собственности производителя. Из-за этого таможенное оформление было остановлено, а обнаруженные наушники и зарядки сочли контрафактными.

Во время судебного заседания, состоявшегося в формате видеоконференции, Полунин признал свою вину. Суд, учитывая предоставленные таможней протоколы, экспертные заключения и документы, признал его виновным.

Решением суда мужчине назначен штраф в размере 17 тыс. грн с конфискацией контрафактных товаров.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве осудили мошенника, который продавал муляжи iPhone 15 Pro на OLX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Суд Контрабанда
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России