Иранские баллистические ракеты ударили по многоэтажкам Тель Авива (фото, видео)

Пожарно-спасательная служба сообщила о последствиях ракетного обстрела Тель Авива. В результате удара по городу были повреждены жилые дома, многим людям понадобилась помощь медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Израильская пожарно-спасательная служба сообщила о серьезных последствиях после ракетной атаки со стороны Ирана. В районе Тель Авива спасатели освободили двух человек, которые оказались в ловушке в здании после удара баллистической ракеты. Снаряд вызвал существенные разрушения в окрестностях. Попадание по высотке и масштабные повреждения По информации спасателей, еще одна ракета попала в Тель Авиви, повредив высотное здание. Последствия атаки вызвали материальный ущерб, а также волну беспокойства среди местного населения. Tel Aviv pic.twitter.com/bQIHaBq2wJ - Исламское приглашение Турции (@islamic_turkey) 13 июня 2025 года Пожар и разрушения на севере Израиля На севере страны обломки ракеты повредили жилой дом. Tel Aviv'den gelen görüntüler. pic.twitter.com/i16y4cySZa - cevher (@cvr_intel) June 13, 2025 Кроме того, в результате падения остатков боеприпасов вспыхнул масштабный пожар в лесной местности. На месте работают пожарные бригады. Пострадавшие получили помощь В результате атак в больницы были доставлены около 15 человек. Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать инструкции безопасности.