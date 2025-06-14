Иранские баллистические ракеты ударили по многоэтажкам Тель Авива (фото, видео)
Пожарно-спасательная служба сообщила о последствиях ракетного обстрела Тель Авива. В результате удара по городу были повреждены жилые дома, многим людям понадобилась помощь медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Израильская пожарно-спасательная служба сообщила о серьезных последствиях после ракетной атаки со стороны Ирана. В районе Тель Авива спасатели освободили двух человек, которые оказались в ловушке в здании после удара баллистической ракеты. Снаряд вызвал существенные разрушения в окрестностях.
Попадание по высотке и масштабные повреждения
По информации спасателей, еще одна ракета попала в Тель Авиви, повредив высотное здание. Последствия атаки вызвали материальный ущерб, а также волну беспокойства среди местного населения.
Tel Aviv pic.twitter.com/bQIHaBq2wJ- Исламское приглашение Турции (@islamic_turkey) 13 июня 2025 года
Пожар и разрушения на севере Израиля
На севере страны обломки ракеты повредили жилой дом.
Tel Aviv'den gelen görüntüler. pic.twitter.com/i16y4cySZa- cevher (@cvr_intel) June 13, 2025
Кроме того, в результате падения остатков боеприпасов вспыхнул масштабный пожар в лесной местности. На месте работают пожарные бригады.
Пострадавшие получили помощь
В результате атак в больницы были доставлены около 15 человек. Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать инструкции безопасности.
Напомним, что в ответ на недавние ударные авианалеты в Иране, направленные на ядерные объекты и военных руководителей, Иран 13 июня запустил сотни баллистических ракет по территории Израиля.
Медики израильской национальной службы экстренной медицинской помощи (Маген Давид Адом) рассказали, что после обстрела баллистическими ракетами со стороны Ирана они обследуют семь мест поражения ракетами в районе Тель-Авива.
Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.
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