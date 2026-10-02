Заморозки - это нормально? Синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в Украине

Синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Согласно короткой климатической характеристике от синоптиков УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в октябре составляет:
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Абсолютный минимум температуры воздуха в октябре составляет, по данным специалистов, в среднем по Украине - от 7,0 до 16,0 градусов мороза.
В центральных, Харьковской, Киевской и Черновицкой областях - местами от 17,6 до 22,6 градусов мороза.
В южной части страны, в Кировоградской и Львовской областях - местами от 1,9 до 6,2 градусов ниже нуля.
Абсолютный максимум температуры воздуха в течение второго месяца осени в Украине - от 25,6 до 35,3 градусов тепла.
Тем временем на высокогорье Карпат ситуация отличается - абсолютный максимум температуры составляет от 19,7 до 26,7 градусов выше нуля.
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В УкрГМЦ рассказали, что в целом переход средней суточной температуры воздуха через +8°C (в сторону понижения) происходит:
"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - подчеркнули эксперты.
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Среднее месячное количество осадков в течение октября, по данным УкрГМЦ, "традиционно" составляет:
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В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в октябре 2026 года.
Так, средняя месячная температура предполагается на уровне +6...+12°C.
"Что близко к норме", - констатировали в УкрГМЦ.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября - как на поверхности почвы, так и в воздухе (в отдельных областях может быть до -5°С).
Кроме того, гражданам объяснили, почему может "врать" домашний термометр и как температуру воздуха измеряют точно.
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