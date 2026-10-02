Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні

Синоптики поділились кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Згідно з короткою кліматичною характеристикою від синоптиків УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в жовтні складає:
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Абсолютний мінімум температури повітря в жовтні становить, за даними спеціалістів, в середньому по Україні - від 7,0 до 16,0 градусів морозу.
У центральних, Харківській, Київській та Чернівецькій областях - місцями від 17,6 до 22,6 градусів морозу.
У південній частині країни, в Кіровоградській та Львівській областях - подекуди від 1,9 до 6,2 градусів нижче нуля.
Абсолютний максимум температури повітря впродовж другого місяця осені в Україні - від 25,6 до 35,3 градусів тепла.
Тим часом на високогір'ї Карпат ситуація відрізняється - абсолютний максимум температури становить від 19,7 до 26,7 градусів вище нуля.
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В УкрГМЦ розповіли, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через +8°C (у бік зниження) відбувається:
"Заморозки в першій половині жовтня - явище звичайне", - наголосили експерти.
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Середня місячна кількість опадів впродовж жовтня, за даними УкрГМЦ, "традиційно" складає:
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Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у жовтні 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні +6...+12°C.
"Що близько до норми", - констатували в УкрГМЦ.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня - як на поверхні ґрунту, так і в повітрі (в окремих областях може бути до -5°С).
Крім того, громадянам пояснили, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.
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