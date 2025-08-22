Не замораживайте эти сыры: они испортятся в морозилке

Замораживание сыра - эффективный способ сохранить продукт надолго, но важно соблюдать правила, чтобы не потерять его вкус и текстуру. Не все виды сыра одинаково хорошо переносят низкие температуры, поэтому подготовка и правильная упаковка имеют большое значение.

РБК-Украина сообщает, какие виды сыра категорически нельзя замораживать и что может с ними произойти.

Весь ли сыр можно замораживать

Согласно данным Центра исследований молочной продукции , чем меньше влаги в продукте, тем меньше клеток повреждается.

Содержание соли, влаги, уровень pH, способ созревания и текстура - все это может влиять на то, насколько хорошо определенный сыр будет храниться в морозильной камере.

Как правило, полутвердые и твердые сыры с относительно низким содержанием влаги, такие как чеддер, моцарелла, пармезан и пекорино романо можно замораживать.

Однако, при условии правильной упаковки и тщательного размораживания, замораживание не должно сильно влиять на состояние продукта.

Замораживание превращает водянистые сыры в кристаллы льда, что повреждает структуру.

Какие виды никогда не следует замораживать

Категорически не стоит замораживать мягкие сыры с высоким содержанием влаги, такие как бри, камамбер и свежий козий сыр.

По информации Academy of cheese, после размораживания эти сыры могут расслаиваться, становиться зернистыми или водянистыми и терять свою характерную кремовую текстуру.

Сыр можно замораживать до шести месяцев. После этого времени его текстура и вкус могут начать ухудшаться.

Лучший способ заморозить сыр - это вакуумно упаковать его или плотно завернуть в пищевую пленку, а затем поместить в герметичный контейнер или пакет, пригодный для замораживания.

Твердые и полутвердые сыры лучше всего замораживаются и они идеально подходят для приготовления после размораживания.

Как правильно размораживать сыры

По советам сайт Cheese for thought, правильное размораживание сыра так же важно, как и замораживание. Лучший способ - переложить сыр из морозильной камеры в холодильник и дать ему медленно разморозиться. Этот постепенный процесс помогает сохранить текстуру и вкус сыра.

Существует несколько способов размораживания сыра, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки: