Не замораживайте эти сыры: они испортятся в морозилке

Пятница 22 августа 2025 16:01
Не замораживайте эти сыры: они испортятся в морозилке Назван сыр, который нельзя замораживать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Замораживание сыра - эффективный способ сохранить продукт надолго, но важно соблюдать правила, чтобы не потерять его вкус и текстуру. Не все виды сыра одинаково хорошо переносят низкие температуры, поэтому подготовка и правильная упаковка имеют большое значение.

РБК-Украина сообщает, какие виды сыра категорически нельзя замораживать и что может с ними произойти.

Весь ли сыр можно замораживать

Согласно данным Центра исследований молочной продукции, чем меньше влаги в продукте, тем меньше клеток повреждается.

Содержание соли, влаги, уровень pH, способ созревания и текстура - все это может влиять на то, насколько хорошо определенный сыр будет храниться в морозильной камере.

Как правило, полутвердые и твердые сыры с относительно низким содержанием влаги, такие как чеддер, моцарелла, пармезан и пекорино романо можно замораживать.

Однако, при условии правильной упаковки и тщательного размораживания, замораживание не должно сильно влиять на состояние продукта.

Замораживание превращает водянистые сыры в кристаллы льда, что повреждает структуру.

Какие виды никогда не следует замораживать

Категорически не стоит замораживать мягкие сыры с высоким содержанием влаги, такие как бри, камамбер и свежий козий сыр.

По информации Academy of cheese, после размораживания эти сыры могут расслаиваться, становиться зернистыми или водянистыми и терять свою характерную кремовую текстуру.

Сыр можно замораживать до шести месяцев. После этого времени его текстура и вкус могут начать ухудшаться.

Лучший способ заморозить сыр - это вакуумно упаковать его или плотно завернуть в пищевую пленку, а затем поместить в герметичный контейнер или пакет, пригодный для замораживания.

Твердые и полутвердые сыры лучше всего замораживаются и они идеально подходят для приготовления после размораживания.

Как правильно размораживать сыры

По советам сайт Cheese for thought, правильное размораживание сыра так же важно, как и замораживание. Лучший способ - переложить сыр из морозильной камеры в холодильник и дать ему медленно разморозиться. Этот постепенный процесс помогает сохранить текстуру и вкус сыра.

Существует несколько способов размораживания сыра, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • способ в холодильнике (рекомендуется) - оставьте размораживаться в холодильнике на ночь
  • метод с холодной водой - погрузите упакованный сыр в холодную воду, меняя ее каждые 30 минут
  • метод комнатной температуры (только для твердых сыров) - оставьте на столе на короткое время

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

