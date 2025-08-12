Вместо восьми месяцев - две недели: как изменятся сроки награждения военных

Министерство обороны Украины утвердило новый порядок подготовки и подачи документов на награждение военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Что известно

Ранее процедура занимала от трех до восьми месяцев, поскольку документы проходили несколько инстанций и согласований, часть из них готовилась вручную.

По новому алгоритму, воинская часть будет направлять наградные материалы непосредственно в орган военного управления, которому она подчинена.

Далее документы будут передаваться руководству ВСУ, а затем - в Офис Президента.

В каждой инстанции будут рассматривать материалы не более двух суток. Ожидается, что весь процесс продлится от 8 до 16 дней.

Также прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в приложении "Дія". Соответствующие предложения будут переданы в уполномоченные органы.

Решение принято во исполнение поручения Ставки Верховного Главнокомандующего