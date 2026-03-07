ua en ru
Вместо спутников - дирижабли. РФ шпионит за Эстонией методами Первой мировой

20:55 07.03.2026 Сб
2 мин
Что зависло в небе возле энергетических объектов Эстонии?
aimg Сергей Козачук
Вместо спутников - дирижабли. РФ шпионит за Эстонией методами Первой мировой Фото: РФ использует дирижабли для слежки за электростанциями Эстонии (Getty Images)

Россия использует аэростаты с разведывательным оборудованием для круглосуточного слежения за стратегическими энергетическими объектами Эстонии в приграничных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Читайте также: Может ли Россия напасть на НАТО в 2026 или 2027 году: данные эстонской разведки

Цель российского шпионажа

Российские дирижабли осуществляют мониторинг электростанций и сланцевых карьеров концерна Eesti Energia в приграничном уезде Ида-Вирумаа.

Использование аэростатов позволяет агрессору собирать данные, формально не нарушая воздушное пространство стран НАТО.

Как отмечают в ЦПД, подобная активность свидетельствует об "эволюции гибридных методов Кремля, направленных на выявление уязвимостей энергосистемы Балтии".

Кроме подготовки диверсий, враг пытается оказывать психологическое давление на работников предприятий и истощать экономику союзников из-за необходимости внедрения новых протоколов безопасности.

Эксперты подчеркивают, что системный инфраструктурный шпионаж является частью стратегии дестабилизации Европы и попыткой повысить "политическую и экономическую цену поддержки Украины для правительств стран ЕС".

Исторический контекст и эволюция угроз

Интересно, что использование дирижаблей возвращает к опыту Первой мировой войны, когда они были первыми стратегическими разведчиками и бомбардировщиками.

Тогда немецкие цеппелины атаковали Лондон и Париж, имея значительное психологическое влияние. Из-за развития ПВО их роль со временем ограничилась морской разведкой, однако сейчас РФ адаптирует эти устаревшие инструменты для современных гибридных операций.

Готовится ли Россия к войне с НАТО

Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают сценарии, может ли Россия напасть на НАТО в 2025 или 2026 году.

Аналитики предполагают, что РФ планирует проверить оборону Альянса на прочность уже в ближайшее время через гибридные атаки и провокации на границах.

В частности, эксперты обращают внимание на риторику Кремля, отмечая, что перед большой войной с Украиной российский диктатор Путин заявлял похожие тезисы, которые сейчас звучат в адрес стран Балтии.

В то же время союзники готовятся к потенциальной агрессии. Например, недавние учения в Эстонии показали, готово ли НАТО к ведению современной высокотехнологичной войны и защите своих границ.

