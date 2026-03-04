ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вместо стихийных флажков - государственный комплекс: как планируют изменить мемориал на Майдане

15:02 04.03.2026 Ср
2 мин
В будущем народный мемориал на Майдане хотят законсервировать
aimg Татьяна Веремеева
Вместо стихийных флажков - государственный комплекс: как планируют изменить мемориал на Майдане Фото: Мемориал на Майдане Независимости в Киеве (Getty Images)

Стихийные мемориалы погибшим защитникам на Майдане Независимости и возле Михайловского собора в Киеве нуждаются в трансформации. Государство планирует предоставить им официальный статус и упорядочить вид памятных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в Киеве

Главное:

  • Стену Памяти возле Михайловского собора официально обновят до октября 2026 года.
  • Народный мемориал на Майдане планируют заменить более стабильным символическим комплексом.
  • УИНП призывает отказаться от хаотичного размещения баннеров с фото в пользу упорядоченных мемориалов.

Когда обновят Стену Памяти

По словам главы УИНП, сейчас идет активная работа над мемориалом у стен Свято-Михайловского монастыря. Общественное почитание планируют перевести на государственный уровень.

"Я убежден, что к октябрю 2026 года, ко Дню Защитников и Защитниц, мы сможем представить на том же месте обновленный вариант, который будет иметь государственный, а не стихийный или общественный характер", - отметил Алферов.

Майдан Независимости: проблема флажков

Ситуацию с народным мемориалом на Майдане Независимости глава Института называет сложной. По его мнению, после завершения войны Майдан должен стать символическим комплексом, однако нынешний формат с флажками требует консервации.

Среди главных проблем стихийного мемориала Алферов выделил:

  • разрушение - погодные условия уничтожают бумажные фото и ткань;
  • хаотичность - возникают споры относительно того, чье фото должно быть выше или на каком участке;
  • эстетика - место требует стабильного и упорядоченного вида, за которым сможет ухаживать государство.

Сами же флажки планируют мемориализировать как объект исследования, поскольку они являются важной частью истории народного сопротивления.

"Баннерная" память в регионах

Алферов также обратил внимание на то, как местные власти оформляют память о погибших в регионах. Он привел пример Ровно, где баннеры с фотографиями защитников полностью изменили вид центральной площади.

"Это о памяти, но это не та традиция, которая нам подходит. После победы мы начнем создавать мемориальные места методами, предложенными государством", - подчеркнул глава УИНП.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве зарегистрировали петицию с предложением создать на Майдане Независимости Мемориал Героев Небесной сотни и Стену Памяти павших защитников. Автор инициативы предлагает обустроить ее вдоль Аллеи Героев Небесной сотни, чтобы упорядочить место чествования погибших.

Также мы рассказывали о значении значения Дня Героев Небесной Сотни, который в Украине чествуют 20 февраля - в годовщину самых кровавых событий Революции Достоинства 2014 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Площадь Независимости Небесная сотня
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана