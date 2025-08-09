Вместо штрафа - многотысячная взятка: прокуроры задержали работницу Одесской таможни

По данным следствия, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. В свою очередь, она обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

За это работница таможни получила подозрение, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тысяч гривен.