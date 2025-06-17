Вместо Ротаня "Александрия" получила сенсационного наставника: 33-летний специалист с зарубежным опытом

Вице-чемпион Украины сезона-2024/25 ФК "Александрия" официально назначила нового главного тренера, который будет работать с командой после ухода Руслана Ротаня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Кто такой Кирилл Нестеренко

"Горожане" объявили о подписании соглашения с 33-летним специалистом Кириллом Нестеренко. Детали контракта не разглашаются.

Нестеренко - воспитанник донецкого футбола. В Украине выступал за донецкий "Металлург". Также имел легионерский опыт в литовском "Шяуляе".

После завершения игровой карьеры, Нестеренко работал сначала тренером молодежной команды (U-21) каменской "Стали", а затем стал помощником главного тренера команды основы. Также был ассистентом главных тренеров в казахстанских командах: "Шахтер" (Караганда) и "Каспий" (Актау).

В сезоне-2023/24 Нестеренко работал ассистентом Николая Костова в болгарском клубе "Левски". В мае прошлого года Костов вместе с тренерским штабом покинул команду, после того, как она заняла 4-е место в чемпионате Болгарии по итогам сезона. Костов известен украинским болельщикам работой в донецком "Металлурге", симферопольской "Таврии", львовских "Карпатах" и "Стали" из Каменского.

"Александрия" станет первым опытом работы Нестеренко в статусе главного тренера.

С кем сыграет "Александрия" в Лиге конференций

Напомним, сезон УПЛ-2024/25 "Александрия" под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Благодаря этому команда получила право играть в европейской Лиге конференций, где стартует со второго квалификационного раунда. Для выхода в основной турнир надо будет пройти трех соперников.

Первого из них вице-чемпион Украины и его новый наставник узнают уже завтра, когда состоится жеребьевка соответствующего раунда турнира.