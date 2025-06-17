Отказался от еврокубков: футболист сборной Украины променял вице-чемпиона на новичка УПЛ
23-летний левый защитник сборной Украины Александр Мартынюк сменил клубную прописку: он покинул ряды вице-чемпиона - "Александрии" ради новичка УПЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Александрии".
Что известно о трансфере
Футболист официально перешел в харьковский "Металлист 1925", который этим летом вернулся в УПЛ.
Соглашение между клубами заключено на условиях полноценного трансфера, однако финансовые детали официально не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, сумма перехода составила примерно 1,5 млн грн.
Дебют в сборной и "серебряный" сезон
Мартынюк провел успешный сезон-2024/25: в составе "Александрии" отыграл 30 матчей, сделал 2 голевые передачи и помог команде финишировать второй в чемпионате Украины. Всего в "Александрии" на его счету 51 поединок во всех турнирах.
В июне этого года защитник дебютировал за национальную сборную Украины, выйдя на замену в контрольном матче против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield. Именно его пас завершился голом Зинченко, который принес победу "сине-желтым" - 2:1.
Кто такой Александр Мартынюк
Уроженец Дубно, что на Ровенщине. Воспитанник волынского футбола.
Первые матчи в профессиональном футболе сыграл за луцкую "Волынь". Летом 2023-го перешел в "Александрию" как свободный агент.
В августе того же года дебютировал в матче УПЛ против "Шахтера", в котором его команда неожиданно победила - 2:1.
Представлял Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже.
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