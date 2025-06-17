ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отказался от еврокубков: футболист сборной Украины променял вице-чемпиона на новичка УПЛ

Александрия, Вторник 17 июня 2025 13:09
UA EN RU
Отказался от еврокубков: футболист сборной Украины променял вице-чемпиона на новичка УПЛ Фото: Александр Мартынюк в дебютном матче за сборную Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

23-летний левый защитник сборной Украины Александр Мартынюк сменил клубную прописку: он покинул ряды вице-чемпиона - "Александрии" ради новичка УПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Александрии".

Что известно о трансфере

Футболист официально перешел в харьковский "Металлист 1925", который этим летом вернулся в УПЛ.

Соглашение между клубами заключено на условиях полноценного трансфера, однако финансовые детали официально не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, сумма перехода составила примерно 1,5 млн грн.

Дебют в сборной и "серебряный" сезон

Мартынюк провел успешный сезон-2024/25: в составе "Александрии" отыграл 30 матчей, сделал 2 голевые передачи и помог команде финишировать второй в чемпионате Украины. Всего в "Александрии" на его счету 51 поединок во всех турнирах.

В июне этого года защитник дебютировал за национальную сборную Украины, выйдя на замену в контрольном матче против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield. Именно его пас завершился голом Зинченко, который принес победу "сине-желтым" - 2:1.

Кто такой Александр Мартынюк

Уроженец Дубно, что на Ровенщине. Воспитанник волынского футбола.

Первые матчи в профессиональном футболе сыграл за луцкую "Волынь". Летом 2023-го перешел в "Александрию" как свободный агент.

В августе того же года дебютировал в матче УПЛ против "Шахтера", в котором его команда неожиданно победила - 2:1.

Представлял Украину на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее сообщили, кто может стать соперником донецкого "Шахтера" на старте Лиги Европы.

Также рассказали, как Анатолий Трубин дебютировал на клубном ЧМ без единого сейва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Александрия
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде