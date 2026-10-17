Вместо дорогого Googlebook: 3 доступных ноутбука для обучения, работы и досуга

Googlebook позиционируется как более мощная альтернатива Chromebook с лучшим аппаратным обеспечением и интеграцией Gemini. Однако цена от 899 долларов может быть слишком высокой для повседневных задач, обучения и работы с документами.
Медиа РБК-Украина подобрало более доступные лэптопы с хорошей автономностью, качественными экранами и оптимальными ИИ-функциями.
Качественная альтернатива для студентов и офисных работников. Устройство работает под управлением обычной Windows, поэтому пользователям не придется привыкать к особенностям ChromeOS или MacOS.
Хотя официальная стоимость некоторых конфигураций достигает 899 долларов, в Украине новые модели серии можно найти в диапазоне от 28000 до 36000 грн.
За эти деньги пользователь получает:
Модель относится к категории Copilot+ PC, обеспечивающей глубокую интеграцию искусственного интеллекта в операционную систему.
Хотя WUXGA IPS-дисплей несколько уступает OLED-матрицам, его возможностей достаточно для работы и просмотра контента.
Если вы предпочитаете простоту ChromeOS и хотите сохранить глубокую интеграцию с сервисами Google и Gemini, стоит обратить внимание на Galaxy Chromebook Plus от Samsung.
На мировом рынке модель стоит около 775 долларов, а у украинских ритейлеров ее цена составляет от 20000 до 32000 грн в зависимости от объема памяти.
Устройство предлагает качественный 15,6-дюймовый AMOLED-дисплей.
Внутри установлен процессор Intel Core 3 100U, 8 гигабайтов оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища.
Несмотря на сдержанные характеристики, операционная система ChromeOS работает быстро и плавно. Металлический корпус придает гаджету премиальный вид, при этом оставляя его легким и мобильным.
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Лептоп от Apple ориентирован на ищущих легкое устройство для базовых задач и хочет зайти в экосистему компании.
Официальная цена составляет около 699 долларов, что позволяет сэкономить 200 долларов по сравнению с базовым Googlebook. В Украине актуальные цены на базовую версию варьируются от 33 000 до 41 000 грн.
Характеристики базовой версии:
Этого оснащения достаточно для работы с офисными программами, текстом или просмотра медиа. Однако для тяжелых программ или игр запаса производительности может оказаться недостаточно.