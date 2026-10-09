Microsoft существенно изменила Windows 11: какие важные обновления уже тестируют

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft .

Новые возможности поиска и быстрое управление системой

Главным новшеством сборника стал новый поиск Windows на базе WinUI 3. Он получил учащенную работу, современный дизайн и поддержку встроенных быстрых действий.

Теперь непосредственно из поисковой строки можно

включать или выключать Bluetooth и темную тему;

регулировать яркость экрана;

выключать звук устройства;

упорядочивать открытые окна.

Также разработчики улучшили распознавание ошибок и синонимов при вводе запросов. На первом этапе новый поиск доступен только на английском языке.

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Единственный виджет заряда и улучшение диспетчера задач

В системе появился новый виджет состояния батареи. Он отображает уровень заряда ПК и всех подключенных периферийных устройств в одном окне.

Диспетчер задач расширил способности группирования действий. Приложения теперь могут объединять отдельные фоновые процессы в единую категорию для более простого анализа использования ресурсов. Первым эту функцию получил антивирус Microsoft Defender.

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Установка шрифтов за клик и устранение ошибок

В контекстном меню Проводника и рабочего стола была добавлена возможность быстрого предварительного просмотра и установки новых шрифтов. Также обновлен экран ввода PIN-кода для ключей безопасности, с которого убрали лишние иконки.

Кроме того, разработчики устранили ряд технических проблем: