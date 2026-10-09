Microsoft существенно изменила Windows 11: какие важные обновления уже тестируют
Microsoft выпустила экспериментальный тестовый сборник Windows 11 Insider Preview. Обновление содержит полностью переработанный поиск системы, новый виджет контроля аккумулятора и усовершенствование систем безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.
Новые возможности поиска и быстрое управление системой
Главным новшеством сборника стал новый поиск Windows на базе WinUI 3. Он получил учащенную работу, современный дизайн и поддержку встроенных быстрых действий.
Теперь непосредственно из поисковой строки можно
- включать или выключать Bluetooth и темную тему;
- регулировать яркость экрана;
- выключать звук устройства;
- упорядочивать открытые окна.
Также разработчики улучшили распознавание ошибок и синонимов при вводе запросов. На первом этапе новый поиск доступен только на английском языке.
Единственный виджет заряда и улучшение диспетчера задач
В системе появился новый виджет состояния батареи. Он отображает уровень заряда ПК и всех подключенных периферийных устройств в одном окне.
Диспетчер задач расширил способности группирования действий. Приложения теперь могут объединять отдельные фоновые процессы в единую категорию для более простого анализа использования ресурсов. Первым эту функцию получил антивирус Microsoft Defender.
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Установка шрифтов за клик и устранение ошибок
В контекстном меню Проводника и рабочего стола была добавлена возможность быстрого предварительного просмотра и установки новых шрифтов. Также обновлен экран ввода PIN-кода для ключей безопасности, с которого убрали лишние иконки.
Кроме того, разработчики устранили ряд технических проблем:
- исправили задержки и торможения при просмотре окон на панели задач;
- устранили проблему с ошибкой 0x80073712 при обновлении системы с включенным Windows Sandbox;
- исправили сбой в системной библиотеке msmpeg2ac3dec.dll, который приводил к вылетам некоторых приложений и игр.