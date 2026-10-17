Вместо дорогого Googlebook: 3 доступных ноутбука для обучения, работы и досуга

Googlebook позиционируется как более мощная альтернатива Chromebook с лучшим аппаратным обеспечением и интеграцией Gemini. Однако цена от 899 долларов может быть слишком высокой для повседневных задач, обучения и работы с документами.

Медиа РБК-Украина подобрало более доступные лэптопы с хорошей автономностью, качественными экранами и оптимальными ИИ-функциями.

Asus Vivobook 14 Copilot+ - сбалансированная рабочая "лошадка"

Качественная альтернатива для студентов и офисных работников. Устройство работает под управлением обычной Windows, поэтому пользователям не придется привыкать к особенностям ChromeOS или MacOS.

Хотя официальная стоимость некоторых конфигураций достигает 899 долларов, в Украине новые модели серии можно найти в диапазоне от 28000 до 36000 грн.

За эти деньги пользователь получает:

процессор Snapdragon X,

16 гигабайт оперативной памяти,

SSD-накопитель вместимостью до 1 терабайта.

Модель относится к категории Copilot+ PC, обеспечивающей глубокую интеграцию искусственного интеллекта в операционную систему.

Хотя WUXGA IPS-дисплей несколько уступает OLED-матрицам, его возможностей достаточно для работы и просмотра контента.

Samsung Galaxy Chromebook Plus - легкость и экосистема Google

Если вы предпочитаете простоту ChromeOS и хотите сохранить глубокую интеграцию с сервисами Google и Gemini, стоит обратить внимание на Galaxy Chromebook Plus от Samsung.

На мировом рынке модель стоит около 775 долларов, а у украинских ритейлеров ее цена составляет от 20000 до 32000 грн в зависимости от объема памяти.

Устройство предлагает качественный 15,6-дюймовый AMOLED-дисплей.

Внутри установлен процессор Intel Core 3 100U, 8 гигабайтов оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища.

Несмотря на сдержанные характеристики, операционная система ChromeOS работает быстро и плавно. Металлический корпус придает гаджету премиальный вид, при этом оставляя его легким и мобильным.

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MacBook Neo - доступ к премиальной экосистеме Apple

Лептоп от Apple ориентирован на ищущих легкое устройство для базовых задач и хочет зайти в экосистему компании.

Официальная цена составляет около 699 долларов, что позволяет сэкономить 200 долларов по сравнению с базовым Googlebook. В Украине актуальные цены на базовую версию варьируются от 33 000 до 41 000 грн.

Характеристики базовой версии:

13-дюймовый дисплей Liquid Retina;

фирменный чип Apple A18 Pro;

8 гигабайт объединенной памяти и SSD на 256 гигабайт;

до 16 часов автономной работы в режиме просмотра видео.

Этого оснащения достаточно для работы с офисными программами, текстом или просмотра медиа. Однако для тяжелых программ или игр запаса производительности может оказаться недостаточно.