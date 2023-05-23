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Заменить водительские права можно в "Дії": как это сделать

Фото: заменить водительские права можно в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Теперь водительское удостоверение можно заменить за несколько кликов в приложении "Дії". При этом можно заказать либо пластиковый вариант, либо цифровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Так и для тех, кто потерял или повредил документ. Сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом, который всегда под рукой", - написал он.

Как можно заменить водительское удостоверение в "Дії"

  • Подайте заявку о замене удостоверения
  • Укажите причину замены, адрес и тип удостоверения - можно заказать пластик или только цифровой вариант
  • Укажите контрактные данные
  • Проверьте заявление и подпишите
  • Оплатите услугу в течение 10 минут (иначе она аннулируется) и ждите push-уведомления о готовности документа
  • Заберите удостоверение в сервисном центре МВД в случае выбора пластикового варианта

Федоров напомнил, что Украина первой в мире приравняла пластиковое водительское удостоверение к электронному.

При этом для того чтобы услуга работала, стоит обновить приложение.

Замена водительских прав

Ранее в Украине можно было обменять водительские права двумя способами - офлайн и онлайн. Так, можно было обратиться в Сервисный центр МВД или воспользоваться услугой онлайн через Электронный кабинет водителя. При этом услуга занимала около 15 дней.

Тем временем Сервисные центры МВД планируют улучшить качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение. Так, автомобили для сдачи экзамена оснастят видеофиксацией со звуком и камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов.

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Водительские праваДия СитиМихаил Федоров