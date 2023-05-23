Замінити водійські права можна у "Дії": як це зробити

"Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою", - написав він.

Як можна замінити водійське посвідчення у "Дії"

Подайте заявку про заміну посвідчення

Зазначте причину заміни, адресу та тип посвідчення - можна замовити пластик або лише цифровий варіант

Вкажіть контрактні дані

Перевірте заяву та підпишіть

Сплатіть послугу протягом 10 хвилин (інакше вона анулюється) та очікуйте на push-сповіщення про готовність документа

Заберіть посвідчення в сервісному центрі МВС у разі обрання пластикового варіанту

Федоров нагадав, що Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного.

При цьому для того, аби послуга працювала, варто оновити додаток.

Заміна водійських прав

Раніше в Україні можна було обміняти водійські права двома способами - офлайн та онлайн. Так, можна було звернутися до Сервісного центру МВС або скористатися послугою онлайн через Електронний кабінет водія. При цьому послуга займала близько 15 днів.

Тим часом Сервісні центри МВС планують покращити якість та контроль за складанням іспитів на водійське посвідчення. Так, автомобілі для складання іспиту оснастять відеофіксацією зі звуком та камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів.

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