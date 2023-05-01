Только офлайн? Как обменять водительские права и нужен ли экзамен
В Украине первые водительские права выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить.
Как происходит замена документа и нужно ли сдавать повторный экзамен - в материале РБК-Украина.
Водительские права можно обменять двумя способами: офлайн и онлайн.
Офлайн
Для получения нового удостоверения необходимо обратиться в Сервисный центр МВД. При этом важно иметь при себе:
- паспорт,
- идентификационный код,
- имеющееся удостоверение водителя.
Медицинская справка на момент действия военного положения необязательна.
Стоимость услуги составляет 270 гривен, а документы можно получить в течение рабочего дня.
Онлайн
Для получения документов можно воспользоваться услугой онлайн-оформления через Электронный кабинет водителя. Документы можно получить по почте, курьерской доставкой или забрать в сервисном центре.
Однако следует учитывать, что данная услуга займет больше времени - до 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней на доставку.
Кроме того, стоимость услуги выше: забрать документы в сервисном центре стоит 270 гривен, а доставка почтой или курьером будет стоить дополнительно 294 гривны.
Нужен ли экзамен
Для обмена водительского удостоверения не требуется проходить экзамены, однако есть важное условие - за два года до обмена водитель не должен был совершить более двух административных правонарушений. Если было больше нарушений, то обмен документа возможен только после сдачи теоретического и практического экзаменов.
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