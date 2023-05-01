Только офлайн? Как обменять водительские права и нужен ли экзамен

В Украине первые водительские права выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить.

Как происходит замена документа и нужно ли сдавать повторный экзамен - в материале РБК-Украина .

Водительские права можно обменять двумя способами: офлайн и онлайн.

Офлайн

Для получения нового удостоверения необходимо обратиться в Сервисный центр МВД. При этом важно иметь при себе:

паспорт,

идентификационный код,

имеющееся удостоверение водителя.

Медицинская справка на момент действия военного положения необязательна.

Стоимость услуги составляет 270 гривен, а документы можно получить в течение рабочего дня.

Онлайн

Для получения документов можно воспользоваться услугой онлайн-оформления через Электронный кабинет водителя. Документы можно получить по почте, курьерской доставкой или забрать в сервисном центре.

Однако следует учитывать, что данная услуга займет больше времени - до 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней на доставку.

Кроме того, стоимость услуги выше: забрать документы в сервисном центре стоит 270 гривен, а доставка почтой или курьером будет стоить дополнительно 294 гривны.

Нужен ли экзамен

Для обмена водительского удостоверения не требуется проходить экзамены, однако есть важное условие - за два года до обмена водитель не должен был совершить более двух административных правонарушений. Если было больше нарушений, то обмен документа возможен только после сдачи теоретического и практического экзаменов.