Без "слепых" зон и с записью звука: МВД ужесточает контроль за экзаменами на водительские права
Сервисные центры МВД улучшат качество и контроль за сдачей экзаменов на водительское удостоверение. Автомобили для сдачи практического экзамена будут оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Отмечается, что проект "Оптимизация сервисных центров МВД, которые принимают теоретические и практические экзамены" направлен на усовершенствование процесса сдачи экзаменов и усиление контроля над ним.
Так, количество сервисных центров МВД, где будут принимать теоретические и практические экзамены, уменьшится. Но все они будут обеспечены прозрачными условиями для экзаменационной деятельности.
Экзаменационные классы для теоретических экзаменов будут иметь:
- системы перекрестной видеофиксации с записью звука (четыре камеры в разных углах и без "слепых" зон);
- FACE-ID.
Это исключит возможность вмешательства в теоретический экзамен посторонних лиц.
К тому же, автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена будут оснащены:
- видеофиксацией со звуком;
- камерой наблюдения с углом обзора 360°;
- трекером автомобиля;
- видеорегистратором впереди и сзади машины.
Камера в салоне также будет фиксировать положения рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора.
Напомним, в Украине хотят создать автошколы для людей с инвалидностью.
Кроме того, РБК-Украина объясняло, как обменять водительские права и нужен ли экзамен.
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