Важно их почистить именно летом: 10 самых загрязненных предметов в доме

Именно незаметные места в доме летом становятся идеальным убежищем для опасных бактерий. Регулярная чистка этих предметов поможет сохранить чистоту и здоровье в квартире.

РБК-Украина объясняет, какие предметы летом надо чаще чистить, чтобы избежать распространения бактерий.

Резиновые уплотнители дверцы холодильника

Чистить резиновые прокладки холодильника большинство не привыкли, хотя дверцу открывают очень часто. Именно здесь скапливается пыль, жир и влага, что создает благоприятную среду для бактерий.

Рекомендуется очищать уплотнители не реже чем раз в три месяца. Для этого достаточно приготовить раствор из теплой воды и уксуса, протереть резину мягкой тканью, а затем смыть остатки водой.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия собирают пыль и ворс, но их часто игнорируют во время уборки.

Чтобы избежать накопления грязи, снимите решетку и отчистите отверстие с помощью специального ершика, а затем пропылесосьте. Такой подход поможет сохранить воздух в доме свежим и чистым.

Пульт от телевизора

Пульт собирает жир, пыль и остатки пищи, из-за чего кнопки становятся липкими. Чтобы очистить устройство, выньте батарейки и протрите корпус спиртовой салфеткой. Для удаления мелких частиц воспользуйтесь пылесосом с тонкой насадкой.

Пульт от телевизора - рассадник бактерий (фото: Pexels)

Дверные ручки

Дверные ручки - это настоящие очаги бактерий, ведь мы касаемся их часто. Особенно это стало очевидно во время пандемии, но и сейчас не стоит забывать об их дезинфекции.

Распылите немного моющего средства и тщательно протрите мягкой тканью или салфеткой из микрофибры. Это поможет минимизировать риск распространения микробов в доме.

Матрас

Даже при регулярной смене постельного белья матрас нуждается в уходе.

Сначала его нужно хорошо пропылесосить, а затем посыпать содой с несколькими каплями эфирного масла. Оставьте так на час, чтобы сода впитала запахи и влагу, после чего снова пропылесосьте.

Листья комнатных растений

Пыль оседает не только на мебели, но и на листьях растений, которые мы дышим ежедневно. Особенно это чувствуют аллергики, которые могут не понимать причину заложенного носа.

Еженедельное протирание листьев влажной тканью помогает устранить пыль и поддерживать растения здоровыми. Кроме того, это улучшает их вид и фотосинтез.

Листья комнатных растений - незаметный пылесборник (фото: Pexels)

Лампочки

О лампочках забывают даже самые аккуратные хозяева, хотя грязь на стекле влияет на качество света.

При нагревании загрязнение образует пленку, которая снижает яркость и может повредить саму лампу. Для чистки выключите свет, распылите моющее средство и протрите лампочку влажной тканью.

Туалетный ершик

Ершик для унитаза - один из самых грязных предметов, о котором часто забывают. Чтобы избежать неприятного запаха и размножения бактерий, его надо регулярно чистить.

Замочите ершик в растворе чистящего средства или сделайте домашний раствор из соды, соли, уксуса и горячей воды. После нескольких часов замачивания тщательно промойте инструмент под краном.

Шторки в ванной комнате

Под воздействием влаги шторки желтеют и покрываются плесенью. Пластиковые шторки можно замочить в мыльном растворе, а текстильные - стирать в машинке на деликатном режиме при температуре 30-40 градусов.

Игрушки и лежанки для домашних любимцев

Лежанку животного стоит чистить хотя бы раз в месяц, чтобы избежать скопления шерсти и пылевых клещей. Игрушки можно стирать в машинке или мыть вручную в теплой мыльной воде.