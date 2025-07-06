Эти лайфхаки "сносят крышу": 13 необычных способов использования вазелина

Вазелин - это не только средство для увлажнения кожи. Он может стать настоящим спасением в быту, помочь сохранить вещи в идеальном состоянии и облегчить множество повседневных задач.

РБК-Украина рассказывает о 13 лайфхаках с вазелином, которые вас поразят.

Защита во время покраски

Планируете красить шкафчики или двери? Смажьте ручки, петли или другие детали вазелином, чтобы на них не попала краска. После высыхания краски просто вытрите вазелин - и никаких пятен не останется.

Эффект потертости на мебели

Желаете придать мебели винтажный вид? Нанесите немного вазелина на поверхность, а затем покройте краской. В местах, где был вазелин, краска не пристанет - получится стильная "потертость".

Удаление царапин с дерева

На деревянной мебели появились неглубокие царапины? Покройте их вазелином и оставьте на сутки. Затем вытрите сухой тканью - и следы исчезнут.

Полировка кожи

На сумке или обуви появились царапины? Просто вотрите немного вазелина в поврежденный участок. Поверхность выровняется, и кожа снова будет выглядеть опрятно.

Выведение пятен от косметики

Вазелин хорошо растворяет масла, которые есть в косметике. Нанесите его на пятно перед стиркой, подождите немного и вытрите салфеткой. Затем постирайте вещь - и пятно исчезнет.

Обработка патрона лампочки

Чтобы лампочка не прикипела к патрону, нанесите вазелин на резьбу. Это облегчит ее замену через несколько месяцев. Выкрутить лампу будет легко.

Смазка петель

Скрипят двери или шкафчики? Вазелин легко заменяет смазку. Просто нанесите его на петли - и неприятные звуки исчезнут.

Вазелин - универсальное средство, которые стоит иметь в каждом доме (фото: Pexels)

Защита замков от замерзания

Перед зимой нанесите немного вазелина на ключ и вставьте его в замок. Прокрутите несколько раз - гель покроет механизм. Влага не замерзнет, и дверь не заклинит.

Сохранение тыквы на Хэллоуин

Чтобы тыквенный фонарь не испортился, смажьте срезы и внутренние стенки вазелином. Это замедлит гниение. Такой декор может простоять несколько недель.

Сохранение клея

Тюбик с клеем больше не будет прикипать? Просто смажьте резьбу внутри колпачка вазелином. То же самое можно сделать и с лаком для ногтей.

Облегчение надевания сережек

Давно не носили серьги и стало больно? Смажьте мочку уха и сережку вазелином. Украшение легко пройдет, и кожа заживет быстрее.

Домашний скраб для тела

Хотите простой натуральный скраб? Смешайте вазелин с сахаром, солью или кофейной гущей. Добавьте эфирное масло - и получите готовое средство для пилинга.

Защита глаз ребенка от шампуня

Чтобы пена не попала в глаза во время мытья головы ребенку, нанесите вазелин вокруг глаз. Он создаст барьер. Даже обычный шампунь не вызовет слез.