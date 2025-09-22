Заменили окна, двери и крышу: УЗ показала поезд, который повредила РФ на Полтавщине

"Во время очередного вражеского обстрела Полтавщины был поврежден модернизированный пригородный поезд. После оперативного анализа убытков и потребностей железнодорожники начали восстановление подвижного состава", - рассказали в компании.

Как сообщили в "Укрзализныце", сегодня поезд с 6-ти вагонами двинулся по своему привычному маршруту "Полтава - Кременчуг".

Меньше чем за месяц специалисты по ремонту, в частности:

заменили стекло прожектора и створки автоматических дверей;

отремонтировали окна и крышу;

восстановили геометрию ряда дверей и сорваны с мест сидения в вагонах.

Атаки РФ по железной дороге

Напомним, в ночь на 18 сентября в "Укрзализныце" предупреждали, что из-за боевых действий в Полтавской области пригородное сообщение временно изменено: часть поездов отменена, остальные курсируют с резервными локомотивами и возможными задержками.