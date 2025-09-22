RU

Заменили окна, двери и крышу: УЗ показала поезд, который повредила РФ на Полтавщине

Иллюстративное фото: УЗ показала поезд, который повредила РФ во время удара по Полтавщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во время одного из обстрелов Полтавской области значительные повреждения получил пригородный поезд "Укрзализныци". Сейчас его отремонтировали и выпустили на рейс.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Во время очередного вражеского обстрела Полтавщины был поврежден модернизированный пригородный поезд. После оперативного анализа убытков и потребностей железнодорожники начали восстановление подвижного состава", - рассказали в компании.

Как сообщили в "Укрзализныце", сегодня поезд с 6-ти вагонами двинулся по своему привычному маршруту "Полтава - Кременчуг".

Меньше чем за месяц специалисты по ремонту, в частности:

  • заменили стекло прожектора и створки автоматических дверей;
  • отремонтировали окна и крышу;
  • восстановили геометрию ряда дверей и сорваны с мест сидения в вагонах.

Атаки РФ по железной дороге

Напомним, в ночь на 18 сентября в "Укрзализныце" предупреждали, что из-за боевых действий в Полтавской области пригородное сообщение временно изменено: часть поездов отменена, остальные курсируют с резервными локомотивами и возможными задержками.

 

Также мы писали, что после массированных ударов РФ в ночь на 17 сентября по энергетическим подстанциям движение пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях оказалось нарушенным.

Кроме этого председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины - оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции.

