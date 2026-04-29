Замена BlackBerry: новый кнопочный Android-смартфон выйдет уже в этом году

Разработчики Clicks Communicator опубликовали дорожную карту выпуска смартфона. Стали известны полные технические характеристики устройства на Android 16 и график поставок первых партий.
Разработчики подтвердили, что придерживаются заявленных сроков. Процесс выхода на рынок разделен на несколько ключевых этапов:
Май: презентация программной оболочки и Message hub для агрегации сообщений.
Июнь: публичная демонстрация рабочих прототипов.
III квартал: прохождение сертификации и финальная настройка региональных раскладок (доступны варианты для английского, французского, немецкого, корейского и арабского языков).
IV квартал: массовое производство и начало отгрузки заказов.
В отличие от ранних концептов, серийная версия получила характеристики современного гаджета среднего сегмента:
Кнопочная панель Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)
Ключевой особенностью смартфона является полноценная физическая клавиатура. Кнопки имеют тактильный отклик, а сама панель является сенсорной - это позволяет использовать ее для скроллинга страниц.
В клавиши "пробел" интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Устройство оснащено разъемом 3,5 мм для проводных наушников и физическим переключателем (kill switch) для быстрого отключения функций связи. Смартфон поддерживает 5G, имеет слот для NanoSIM и поддержку eSIM.
Заявленная стоимость устройства на этапе резервирования составляет от 199 долларов.