RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Замена BlackBerry: новый кнопочный Android-смартфон выйдет уже в этом году

08:13 29.04.2026 Ср
2 мин
Гаджет сочетает физическую QWERTY-клавиатуру с актуальной версией ОС
aimg Ольга Завада
Смартфоны с физическим выключателем и QWERTY возвращаются (коллаж: РБК-Украина)

Разработчики Clicks Communicator опубликовали дорожную карту выпуска смартфона. Стали известны полные технические характеристики устройства на Android 16 и график поставок первых партий.

График релиза на 2026 год

Разработчики подтвердили, что придерживаются заявленных сроков. Процесс выхода на рынок разделен на несколько ключевых этапов:

Май: презентация программной оболочки и Message hub для агрегации сообщений.

Июнь: публичная демонстрация рабочих прототипов.

III квартал: прохождение сертификации и финальная настройка региональных раскладок (доступны варианты для английского, французского, немецкого, корейского и арабского языков).

IV квартал: массовое производство и начало отгрузки заказов.

Смартфон Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Технические характеристики Clicks Communicator

В отличие от ранних концептов, серийная версия получила характеристики современного гаджета среднего сегмента:

  • Дисплей: 4,03-дюймовая AMOLED-панель.
  • Память: 25 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через MicroSD до 2 ТБ.
  • Камеры: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальная камера на 24 Мп.
  • Аккумулятор: емкость 4000 мАч, поддержка беспроводной зарядки Qi2 (совместима с MagSafe).
  • Операционная система: Android 16 с поддержкой защищенного хранилища Strongbox.

Кнопочная панель Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Особенности дизайна и функционал

Ключевой особенностью смартфона является полноценная физическая клавиатура. Кнопки имеют тактильный отклик, а сама панель является сенсорной - это позволяет использовать ее для скроллинга страниц.

В клавиши "пробел" интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено разъемом 3,5 мм для проводных наушников и физическим переключателем (kill switch) для быстрого отключения функций связи. Смартфон поддерживает 5G, имеет слот для NanoSIM и поддержку eSIM.

Заявленная стоимость устройства на этапе резервирования составляет от 199 долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
