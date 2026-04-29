Замена BlackBerry: новый кнопочный Android-смартфон выйдет уже в этом году

График релиза на 2026 год

Разработчики подтвердили, что придерживаются заявленных сроков. Процесс выхода на рынок разделен на несколько ключевых этапов:

Май: презентация программной оболочки и Message hub для агрегации сообщений.

Июнь: публичная демонстрация рабочих прототипов.

III квартал: прохождение сертификации и финальная настройка региональных раскладок (доступны варианты для английского, французского, немецкого, корейского и арабского языков).

IV квартал: массовое производство и начало отгрузки заказов.

Смартфон Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Технические характеристики Clicks Communicator

В отличие от ранних концептов, серийная версия получила характеристики современного гаджета среднего сегмента:

Дисплей : 4,03-дюймовая AMOLED-панель.

: 4,03-дюймовая AMOLED-панель. Память : 25 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через MicroSD до 2 ТБ.

: 25 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через MicroSD до 2 ТБ. Камеры : основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальная камера на 24 Мп.

: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальная камера на 24 Мп. Аккумулятор : емкость 4000 мАч, поддержка беспроводной зарядки Qi2 (совместима с MagSafe).

: емкость 4000 мАч, поддержка беспроводной зарядки Qi2 (совместима с MagSafe). Операционная система: Android 16 с поддержкой защищенного хранилища Strongbox.

Кнопочная панель Clicks Communicator (скриншот: Clicks Technology)

Особенности дизайна и функционал

Ключевой особенностью смартфона является полноценная физическая клавиатура. Кнопки имеют тактильный отклик, а сама панель является сенсорной - это позволяет использовать ее для скроллинга страниц.

В клавиши "пробел" интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено разъемом 3,5 мм для проводных наушников и физическим переключателем (kill switch) для быстрого отключения функций связи. Смартфон поддерживает 5G, имеет слот для NanoSIM и поддержку eSIM.

Заявленная стоимость устройства на этапе резервирования составляет от 199 долларов.