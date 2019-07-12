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ДБР проводить обшук у Фіскальній службі, - джерело

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 14:04
ДБР проводить обшук у Фіскальній службі, - джерело
Ілюстративне фото (dbr.gov.ua)

Обшук проходить в зв'язку з вилученням документів, пов'язаних з підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" і Україною

У Державній фіскальній службі розпочалися обшуки. Їх проводить Державне бюро розслідувань, про що РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

Зокрема, слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних з підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" та Україною.

Так, 5 грудня 2018 року на своєму засіданні Кабінет міністрів України прийняв відповідне розпорядження, зобов’язавши в.о. голови ДФС Олександра Власова підписати зазначену мирову угоду.

Підкреслимо, мирне врегулювання спору тоді дозволило запобігти пред’явленню позову до держави Україна та уникнення значних витрат у ході інвестиційного арбітражу, про наміри подати до якого попередила компанія "Філіп Морріс".

Нагадаємо, в грудні 2018-го український уряд пішов на мирову угоду з виробником сигарет "Філіп Морріс" і відмовився від податкових претензій на 635 млн гривень.

Як писало РБК-Україна в 2017 році, Генеральна прокуратура підозрювала главу і членів Антимонопольного комітету в отриманні хабарів від сигаретних монополістів.

Додамо також, згідно з прийнятим держбюджетом на 2019 рік, з липня підвищуються акцизи на сигарети.

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