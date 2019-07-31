У прокуратурі Дніпропетровської області проходять обшуки

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Обшуки також проходять у двох відділах обласної поліції

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у прокуратурі Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника директора ДБР Ольги Варченко в Facebook.

Крім того, обшуки проходять у двох відділах обласної поліції.

"День розпочався з обшуків. Зараз проводимо їх у місцевій прокуратурі, двох відділах поліції Дніпропетровської області, а також на товарній біржі спільно з прокурорами Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та співробітниками Служби безпеки України. Причина: перевіряємо та встановлюємо обставини кримінального правопорушення, ймовірно вчиненого прокурором згаданої прокуратури", - сказано у повідомленні.

За словами Варченко, прокурор місцевої прокуратури Дніпропетровської області перевіряється на причетність щодо незаконного продажу через товарну біржу майна, на яке суд наклав арешт.

"Мова йде про посіви сільгоспкультур на 420 га землі. Прокурор знехтував рішенням суду щодо цього майна, у якому чітко вказано, що арешт має на увазі цілковиту заборону будь-кому розпоряджатися цими посівами у будь-який спосіб до оприлюднення остаточного рішення у кримінальному провадженні. Він особисто уклав угоду купівлі-продажу з фізичною особою й продав заарештовані посіви за 882 тисячі гривень. Арешт на посіви суд наклав за клопотанням цього ж прокурора", - інформують у ДБР.

Зараз ведеться досудове розслідування за ч. 3 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо, вчора ДБР спільно з ГПУ провело обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) і "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 липня Державне бюро розслідувань проводило обшуки в Державній фіскальній службі. Слідчі дії пов'язані з вилученням документів, що стосуються підписання мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" і Україною.