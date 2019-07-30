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ДБР проводить обшуки в двох аеропортах і на митниці

Новини » Політика    30.07.2019 - 15:42
ДБР проводить обшуки в двох аеропортах і на митниці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обшуки проводяться на митних постах аеропортах "Київ" і "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з генеральною прокуратурою України (ГПУ) проводять обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) та "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

За її словами, обшуки та слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження.

"Перевіряємо посадових осіб Київської міської митниці ДФС, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем. За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку і не оформивши його у відповідності з процедурою. Цими діями завдано шкоди державним інтересам України", - заявила Варченко.

Зараз проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановлюються обставини вчинення кримінального злочину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 липня Державне бюро розслідувань проводила обшуки в Державній фіскальній службі. Слідчі дії були пов'язані з вилученням документів, пов'язаних з підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" і Україною.

Крім того, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому підрозділи територіального відділу Національної поліції Київської області у крадіжці з службового кабінету грошей, які були вилучені як речові докази.

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