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Заступник голови Харківської облради госпіталізований з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 11:42
Заступник голови Харківської облради госпіталізований з підозрою на коронавірус
Фото: Володимир Скоробагач (з відкритих джерел)

Його госпіталізували в Києві

Увечері, 20 березня, в Києві госпіталізували заступника голови Харківської обласної ради з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як наголошується, самопочуття Скоробагача погіршився, після чого він був госпіталізований. Раніше ЗМІ також повідомляли, що тест його дружини показав позитивний результат на коронавірус.

У чиновника в цей час тестами не підтверджений вірус COVID-19. Проте вчора він ще раз здав аналізи.

РБК-Україна писало, що число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилося до 41. У зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19, режим НС оголошено вже в трьох областях України.

Крім цього, в Чернівецькій області був зафіксований перший випадок одужання від коронавіруса. Інфікований чоловік успішно пройшов лікування, і 20 березня його виписали з лікарні.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що з Австрії повертається останній на цьому тижні літак з українцями, застряглими в країні.

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