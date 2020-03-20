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В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом, - Зеленський

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:05
В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Пацієнт з Чернівців повторно здав негативний тест

В Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

У зверненні Зеленський заявив, що це одна з найкращих новин за останні дні.

"Ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус і він вдруге показав негативний результат. А значить, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка видужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні, і він повертається додому ", - заявив президент.

Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу! Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити. Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів; • 10 тис. літрів дезінфекційної рідини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців. Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.

Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 20 березня, в Україні зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом і три летальні випадки.

Крім того, Національна гвардія встановили блокпости на в'їздах до міст в областях, в яких введено режим надзвичайної ситуації. Військові спільно з поліцією стежитимуть за дотриманням правил карантину та за пасажирськими перевезеннями.

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