МОЗ не зафіксував нових випадків коронавіруса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Україні коронавірус виявили у 41 людини

Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавирусом. Про це повідомили в МОЗ.

Повідомляється, що станом на 10:00 21 березня в Україні офіційно підтверджено 41 випадок COVID-19.

"Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус був виявлений у 9 областях і Києві:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);

Київська область - 3 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Дніпропетровська область - 2 випадки;

Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний);

Львівська область -1 випадок;

Тернопільська область - 1 випадок;

Харківська область - 1 випадок;

м Київ - 3 випадки.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області госпіталізовано або знаходяться в самоізоляції 44 людини з підозрою на коронавірус. Очікуються результати аналізів з Києва.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області просять уряд ввести в регіоні надзвичайний стан. З відповідним проханням до керівництва країни звернувся мер Чернівців Олексій Каспрук після того, як 20 березня в області підтвердили 10 нових випадків захворювання. Всього в регіоні 25 осіб заразилися коронавірусом.