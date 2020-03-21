МОЗ не зафіксував нових випадків коронавіруса

Всього в Україні коронавірус виявили у 41 людини
Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавирусом. Про це повідомили в МОЗ.
Повідомляється, що станом на 10:00 21 березня в Україні офіційно підтверджено 41 випадок COVID-19.
"Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків", - йдеться в повідомленні.
Коронавірус був виявлений у 9 областях і Києві:
Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області госпіталізовано або знаходяться в самоізоляції 44 людини з підозрою на коронавірус. Очікуються результати аналізів з Києва.
Також повідомлялося, що в Чернівецькій області просять уряд ввести в регіоні надзвичайний стан. З відповідним проханням до керівництва країни звернувся мер Чернівців Олексій Каспрук після того, як 20 березня в області підтвердили 10 нових випадків захворювання. Всього в регіоні 25 осіб заразилися коронавірусом.