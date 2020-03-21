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МОЗ не зафіксував нових випадків коронавіруса

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 10:39
МОЗ не зафіксував нових випадків коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Україні коронавірус виявили у 41 людини

Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавирусом. Про це повідомили в МОЗ.

Повідомляється, що станом на 10:00 21 березня в Україні офіційно підтверджено 41 випадок COVID-19.

"Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Коронавірус був виявлений у 9 областях і Києві:

  • Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
  • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область - 3 випадки;
  • Донецька область - 1 випадок;
  • Дніпропетровська область - 2 випадки;
  • Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний);
  • Львівська область -1 випадок;
  • Тернопільська область - 1 випадок;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • м Київ - 3 випадки.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області госпіталізовано або знаходяться в самоізоляції 44 людини з підозрою на коронавірус. Очікуються результати аналізів з Києва.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області просять уряд ввести в регіоні надзвичайний стан. З відповідним проханням до керівництва країни звернувся мер Чернівців Олексій Каспрук після того, як 20 березня в області підтвердили 10 нових випадків захворювання. Всього в регіоні 25 осіб заразилися коронавірусом.

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб Тернопільська ОДА схвалила введення надзвичайної ситуації в області
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