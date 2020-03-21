ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З Австрії повертається останній літак з українцями, застряглими в країні

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 11:25
З Австрії повертається останній літак з українцями, застряглими в країні
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Це вже четвертий літак за цей тиждень, який евакуює українців з-за кордону

У суботу, 21 березня, з австрійського Відня повертається останній літак з українцями за цей тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook посла України в Австрії Олександра Щерби.

За його словами, це вже четвертий літак, який евакуює українців з-за кордону за цей тиждень.

"Сьогодні останній (четвертий за цей тиждень) літак на Київ. Буде повний (майже 200 пасажирів). Вчора домовилися з авіакомпанією SkyUp про два безкоштовних квитки для застряглих тут музикантів, яким грошей не вистачило", - зазначив Щерба.

Нагадаємо, число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилася до 41 інфікованого. У зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19, режим НС оголошено вже в трьох областях країни.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області був зафіксований перший одужання від коронавіруса. Чоловік успішно пройшов лікування, і 20 березня його вже виписали з лікарні.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавірусом.

У Львівській області збільшилася кількість підозр на коронавірус У Китаї зросла кількість хворих на коронавірус після евакуації людей з-за кордону
Новини України евакуаціяАвстріяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся