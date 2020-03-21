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Замглавы Харьковского облсовета госпитализирован с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 11:42
Замглавы Харьковского облсовета госпитализирован с подозрением на коронавирус
Фото: Владимир Скоробагач (из открытых источников)

Его госпитализировали в Киеве

Вечером, 20 марта, в Киеве госпитализировали заместителя главы Харьковского областного совета с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, самочувствие Скоробагача ухудшилось, после чего он был госпитализирован. Ранее СМИ также сообщали, что тест его жены показал положительный результат на коронавирус.

У чиновника в настоящее время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.

РБК-Украина писало, что число заболевших коронавирусом в Украине на 21 марта увеличилось до 41. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, режим ЧС объявлен уже в трех областях Украины.

Кроме этого, в Черновицкой области был зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса. Инфицированный мужчина успешно прошел лечение, и 20 марта его выписали из больницы.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро 21 марта не выявило новых случаев заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что из Австрии возвращается последний на этой неделе самолет с украинцами, застрявшими в стране.

Из Австрии возвращается последний самолет с украинцами, застрявшими в стране Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 марта
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